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ما الذي نعرفه عن مركبة "Unity" التي سيطيربها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء

العلوم والتكنولوجيا

ما الذي نعرفه عن مركبة
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صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الملياردير وصاحب شركة "فرجين غالاكتيك" ريتشارد برانسون سيقوم يوم 11 يوليو برحلة فضائية سياحية على متن مركبته VSS Unity، فما الذي نعرفه عن هذه المركبة؟

ما الذي نعرفه عن مركبة
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صورة أرشيفية

بصفتها مجمعا صاروخيا فضائيا من مشروع SpaceShiptwo  التابع لشركة VirginGalactic الأمريكية، تعدّ VSS Unity مركبة فضائية ثانية في المشروع المخصص للرحلات الفضائية في مدار الأرض المنخفض  (حتى 100 كيلومتر). وقد تم تصميم وتصنيع  المركبة الفضائية الأولى من قبل The Spaceship Company.

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وكُشف عن VSS Unity لأول مرة في 19 فبراير عام 2016  بعد أن اقترح عالم الفيزياء البريطاني الراحل، ستيفن هوكنغ، أن تطلق على المركبة تسمية Unity، ثم رُسمت على متن المركبة عين هوكنغ إحياء لذكرى عالم الفيزياء البريطاني الكبير.

وبدأت اختبارات المركبة في سبتمبر عام 2016 باستخدام طائرة  WK2 ذات الجسمين التي حصلت على تلك التسمية نسبة إلى والدة ريشارد ، حواء برانسون.

وفي فبراير عام 2018 رفعت الطائرة ثنائية الجسم  المركبة إلى ارتفاع 13 كيلومترا، ثم انفصلت المركبة عنها وصعدت إلى ارتفاع 82.7 كيلومترا بطيارين على متنها بعد تشغيل محركها الصاروخي.

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وكان وزن المركبة 1360 كيلوغراما. وإنها بلغت سرعة 3 ماخ ( نحو 4 آلاف كلم/ساعة) بقوة دفع المحرك 320 كيلوغرام/نيوتن.

وفي مارس عام 2019 صعدت المركبة وعلى متنها 3 طيارين إلى ارتفاع  نحو 90 كيلومترا وهي تخضع للاختبار الخامس في تاريخها.

أما اختبار عام 2020 ففشل بسبب خلل في نظام إشعال المحرك.

وقامت المركبة في 22 مايو الماضي بتحقيق أول رحلة فضائية لها في مدار الأرض المنخفض برائدين على متنها أحدهما رائد الفضاء الأمريكي السابق، سي جي ستاركو.

المصدر: Wikipedia

 

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