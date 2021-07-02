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بوتين: روسيا وبيلاروس بصدد تصنيع محركات بلازما فضائية

العلوم والتكنولوجيا

بوتين: روسيا وبيلاروس بصدد تصنيع محركات بلازما فضائية
ru.wikipedia.org
صورة أرشيفية
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يدرس العلماء الروس والبيلاروس مستقبل التصنيع المشترك لمحرك البلازما الذي سيستخدم في المركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها يوم 1 يوليو في منتدى أونلاين لمناطق روسيا وبيلاروس.

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وقال:" يتطور بنشاط التعاون بين بلدينا في المجال الفضائي حيث بدأ العلماء الروس والبيلاروس يبحثون إمكانية التعاون العملي في مسارات تكنولوجية مستقبلية وبينها مشروع تصنيع محرك البلازما الذي سيستخدم في الأجهزة الفضائية.

ودعا بوتين إلى بذل الجهود المشتركة لتطوير مجالات استراتيجية مثل أجندة المناخ والحد من الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري وإنشاء صناعة إتلافها.

يذكر أن محرك البلازما هو محرك يستخدم طاقة الأيونات ويمكن استخدامه لتعديل مدار الأقمار الصناعية ونقلها إلى مدار بعيد عن الأرض. كما يمكن استخدامه في مسابير ومركبات فضائية مأهولة أثناء قيامها برحلات فضائية إلى كواكب أخرى.

وكان الاتحاد السوفيتي أول بلد استخدم محركا أيونيا  في ستينيات القرن الماضي أثناء تنفيذه لبعثة فضائية إلى المريخ.

المصدر: تاس

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