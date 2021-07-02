"سو- 57" تزوّد بصاروخي فرط الصوت وقد يمنعان "إف - 35" من الطيران

صاروخا فرط الصوت يدخلان ترسانة مقاتلة "سو – 57" الروسية للجيل الخامس وقد يمنعان مقاتلة "إف – 35" الأمريكية للجيل الخامس من الطيران والقدرة على خوض القتال.

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توصلت إلى هذا الاستنتاج صحيفة Military Watch الأمريكية التي قالت إن الصاروخين المذكورين سيظهران في القوات الجوفضائية الروسية بحلول عام 2025.

وأحدهما هو "خا – 47 إم2" (كينجال) الذي بمقدوره إغراق حاملة الطائرات وتدمير مدرجات الإقلاع والهبوط في المطارات التي تقلع منها المقاتلات الأمريكية للجيل الخامس.

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ووصلت طائرة "ميغ – 35" المزودة بهذا الصاروخ في الوقت الراهن إلى سوريا. أما صاروخ "كينجال" الذي تحمله فيتم تكييفه حاليا مع مقاتلة "سو-57". وبقيت سرعته فوق 10 ماخ (نحو 12 ألف كلم/ساعة) على الرغم من نقله من طائرة إلى أخرى أقل حجما.

أما ثانيهما فهو صاروخ "جو – جو" (إر – 37 إم) فرط الصوتي الذي يخصص لتدمير الصهاريج الطائرة إلى جانب تخصصات أخرى.

ويكفي وجود الصواريخ فرط الصوتية من هذا النوع، حسب الصحيفة، لجعل العدو يتخلى عن العمليات الهجومية. وقالت الصحيفة إن مقاتلات "إف – 35" عاجزة عن خوض عمليات جوية لمدة طويلة دون التزود بالوقود جوا، لذلك ستضطر إلى البقاء في المطارات، إذ أن الصهاريج الطائرة ستكون مهددة من قبل الصواريخ جو – جو فرط الصوتية التي تحملها مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا