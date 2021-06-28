معرض بطرسبورغ يكشف عن نموذج تجريبي جديد لغواصة ضفادع بشرية

كشف مكتب "مالاخيت" الروسي للتصاميم البحرية في معرض "بطرسبورغ" للأسلحة البحرية عن مشروع لنموذج غواصة "سيروال" صغيرة الحجم.

ويستخدمها الضفادع البشرية لتنفيذ عمليات خاصة تحت الماء.

ومن أهم مميزات الغواصة تزويدها بمحرك مستقل عن الهواء الخارجي. وبمقدور المحرك أن يعمل تحت الماء وعلى سطح الماء على حد سواء.

ويستخدم المحرك تحت الماء الأكسجين السائل الذي يصل التربين الغازي. ويمكن تغيير نظامي عمله (النظام المستثقل والنظام الذي يعتمد الهواء الخارجي) أثناء سير الغواصة مباشرة.

وتركب في أسفل الغواصة حجرة خاصة مستخدمة لإنزال الضفادع البشرية.

أما مقدمة الغواصة فتنصب فيها غواصة أخرى صغيرة جدا من طراز "تريتون" يقودها أحد الضفادع البشرية تحت الماء. كما يمكنها أن تنقل أجهزة أخرى مثل الألغام.

وقال نائب مدير عام مكتب "مالاخيت" نيقولاي نوفوسيولوف، إن المشروع يمر حاليا بمرحلة الاقتراح التقني. وقد تمت صياغة المواصفات التقنية والتكتيكية للغواصة وتصميم أسلحتها وتحديد مظهرها الخارجي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا