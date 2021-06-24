أمريكا تطور سفن إنزال بحري جديدة لأسطولها العسكري

وقعت شركة Bollinger Shipyards الأمريكية عقودا مع سلاح البحرية في البلاد لتطوير سفن إنزال عسكرية من نوع جديد.

وتبعا للخدمة الصحفية للشركة فإن العقود المبرمة مع سلاح البحرية الأمريكي حاليا تنص على أن يعمل الخبراء في الشركة على دراسات لمشروع تطوير سفن إنزال عسكرية خفيفة من فئة Light Amphibious Warship (LAW)، لتكون هذه السفن مختلفة عن جميع سفن الإنزال البحري الأمريكية حاليا.

وحول الموضوع قال مدير Bollinger Shipyards، بين بورديلون: "هذا شرف كبير لشركتنا بأن تشارك في مشروع تطوير سفن LAW الجديدة، نحن واثقون من أننا نملك الخبرة والتجربة الكافية لوضع تصميم أولي لمشروع هذه السفن التي ستلبي الاحتياجات المتعددة لسلاح البحرية الأمريكي".

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ومن جهتهم أشار خبراء في سلاح البحرية الأمريكي أن سفن LAW الجديدة لن تكون بديلا عن أي نوع من أي سفن إنزال موجودة في جيش بلادهم حاليا، بل ستؤدي دورا جديدا كليا، وستساهم في عمليات الإنزال المخصصة لمجموعات صغيرة من العسكريين.

ومن المفترض أن تأتي سفن LAW بهياكل يبلغ طولها 120 م تقريبا، ويبلغ مقدار إزاحتها للمياه 4000 طن، وأن تكون قادرة على نقل 75 عسكريا ومختلف المعدات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا