خبير كوارث: 6 خطوات يمكن أن تساعد العالم على التعافي من الوباء!

تحدث الكوارث بسبب الإخفاقات المجتمعية وليس بسبب الطبيعة، حيث يمكن لأولئك الذين يتمتعون بالسلطة والموارد إجبار الآخرين على العيش في مواقع خطرة، مع خيارات قليلة لتغيير أوضاعهم.

وشرحت هذه النقطة وحُللت على مدى عقود.

وأوضح إيلان كيلمان، أستاذ الكوارث والصحة من جامعة كاليفورنيا، أننا عرفنا كل ما نحتاج إلى معرفته لتقليل فرص ظهور ميكروب جديد قاتل - وبمجرد ظهوره - لتجنب اجتياحه العالم. ولكن المنظمات الدولية والحكومات والأشخاص ذوي الاختيارات لم يطبقوا هذه المعرفة.

ولوحظت ثلاث مجموعات من الإخفاقات المجتمعية حتى الآن أثناء الوباء:

• الأشخاص الذين يتعدون على النظم البيئية والحياة البرية، ثم سوء النظافة عند التعامل مع الحيوانات المأسورة، فمن المحتمل أن يسمحوا للفيروس بالقفز إلى الأنواع، على الرغم من أنه يجري استكشاف الاحتمالات الأخرى.

• عدم كفاية المراقبة والاستجابة المحلية والدولية بمجرد ملاحظة المرض الجديد والإبلاغ عنه من قبل مسؤولي الصحة، ما سمح له بالانتشار.

• ألقت الأقليات مع المعلومات المضللة الشك في الإجراءات العلمية القائمة على الأدلة حول تدابير الإغلاق، وفعالية اللقاح وتغطية الوجه.

وظهرت حالات فشل مجتمعية مماثلة في حالات تفشي فيروسية سابقة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والسارس، والإيبولا، وإنفلونزا الخنازير. فلماذا فشلنا في التعلم من الماضي؟.

فيما يلي خطة من ست نقاط - ثلاثة مبادئ وثلاث ممارسات - من شأنها أن تعزز التعافي من الجائحة وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالكوارث في المستقبل.

مبادئ المرونة

1. تتحسن دائما

المرونة تدور حول التحسن دائما، فالأفكار المعيارية المتمثلة في "الارتداد" و"العودة إلى الوضع الطبيعي" تأتي بنتائج عكسية لأنها تعيد تأسيس الافتقار نفسه إلى المرونة، الذي تسبب في حدوث الوباء من خلال تلك الإخفاقات المجتمعية التي أدت إلى كارثة.

ويتمثل أحد الأمثلة على التعافي الأفضل في زيادة دعم وتنفيذ المراقبة الدولية للأمراض من أجل تمكين أنظمة الإنذار والاستجابة لمسببات الأمراض الجديدة بشكل أفضل.

وتوجد آليات بالفعل لتشغيل هذه الأنظمة، وهي اللوائح الصحية الدولية. ولكن، عندما لا يتم إطاعتها أو عندما لا تشارك بعض السلطات القضائية بشكل كامل، يكون هناك فشل في المرونة.

2. السلوك والقيم

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يتضمن التعافي الحقيقي المرونة كعملية مجتمعية مستمرة وشاملة، وليست حالة نهائية. وتعني المرونة السعي لتحسين سلوكنا وقيمنا من خلال إشراك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشكلون الروابط في سلسلة الكارثة. ويشمل هؤلاء الأشخاص الصيادين والمزارعين بالإضافة إلى قادة العالم السياسي والتجاري وغير الربحي.

وفي الوقت نفسه، يمكن للقيم المستقطبة أن ترفض الأدلة التي تدعم بوضوح، على سبيل المثال، ظهور "كوفيد" طويل الأمد وفعالية اللقاحات.

وتتضمن المرونة البحث عن تفاعل متوازن وقائم على الأدلة تتطور فيه المعرفة لإبلاغ القيم والسلوكيات.

3. القوة والموارد

توجد دائما فرص للوقاية من الكوارث، بما في ذلك الأوبئة. وتعتمد خيارات اغتنام هذه الفرص بشكل أساسي على السلطة والموارد المتراكمة.

لذا يجب أن يشمل التعافي الضغط من أجل هياكل الطاقة والإجراءات على الأرض، التي تدعم الوقاية من الكوارث والحد من المخاطر. وتشمل الأمثلة إزالة المنازل من السهول الفيضية في تورنتو، وتوفير فرص كسب العيش في بنغلاديش للحد من ضعف الناس، والحد من تبعات الزلازل في سياتل، وإنشاء فرق محلية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، واستخدام البراكين لتوليد خيارات كسب العيش المحلية.

وكما هو الحال مع معظم الكوارث، غالبا ما يصيب الوباء بشدة أولئك المهمشين بالفعل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء والأقليات العرقية.

ممارسات للوقاية

فيما يلي ثلاث خطوات لمنع الكوارث والتي تنفذ مبادئ المرونة الثلاثة.

4. إشراك الجميع في منع الكوارث

عندما لا يكون لدى الناس ما يكفي من الطعام أو الماء كل يوم أو عندما يخشى الناس المضايقات أو الجرائم الأخرى في العمل، فقد يكون من المفهوم إعطاء الأولوية لتلك المخاوف. إن سؤال الناس عما يحتاجون إليه من أجل المرونة والاستعداد قبل وقوع الكارثة يعني سد الثغرات التي يحددونها. وقد يكون المال أو الوقت أو المعرفة أو القدرة التقنية أو تغيير السلوك.

5. اجعل الوقاية عملية

تعني الوقاية اليومية من "كوفيد-19"، أثناء انتظار تلقيح السكان بالكامل، "المساحة الحرة واليدين والوجه": ابق بعيدا جسديا عن الآخرين، واغسل يديك وقم بتغطية الفم والأنف في الحشود والأماكن الجماعية الداخلية.

ويعد التباعد المادي أمرا صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يتعين عليهم التنقل عبر وسائل النقل العام أو الذين يمكنهم تحمل تكاليف المنازل المزدحمة فقط.

وللحد من انتقال المرض أثناء التطعيم والتعافي المجتمعي، يستحق الناس خيارات "المساحة واليدين والوجه" - والتي يمكن أن تكون مباشرة مثل دعم العمل من المنزل واعتماد الصابون والماء النظيف وأغطية الوجه.

6. الوقاية خير من العلاج

يوجد لدى منظمة الصحة العالمية (WHO)، ميزانية سنوية بمليارات الجنيهات الاسترلينية مقارنة بتكلفة الوباء. إن استثمار المليارات سنويا للتعاون في الوقاية من الأوبئة (مع منظمة الصحة العالمية أو من دونها) يولد مردودا هائلا حتى لو تم تجنب جائحة واحدة فقط كل ألف عام.

وفي نهاية المطاف، يعني التعافي بعد الجائحة من خلال المرونة، بذل جهود متواصلة لمنع الأوبئة والكوارث الأخرى من خلال غرس روح المسؤولية. وهذه المسؤولية تقر بأن الخيارات المجتمعية لا تسبب كوارث "طبيعية" بينما تقدم بدائل لمساعدتنا جميعا. وإلا فإننا نضمن كارثة أخرى مدمرة وعالمية وغير طبيعية - إلى جانب العديد من الكوارث الأصغر.

المصدر: ساينس ألرت