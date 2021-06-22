الولايات المتحدة تطرح خوذة "لقراءة الأفكار" (فيديو)

تستعد شركة Kernel لعرض خوذة لتحليل نشاط الخلايا العصبية. وهذه الخوذة المستقبلية ستساعد على دراسة عمليات شيخوخة الدماغ، ومختلف الاضطرابات النفسية، وفهم عمل الجهاز العصبي.



ويشير براين جونسون، رئيس الشركة، في حديث لوكالة بلومبيرغ، إلى أنه خلال الأسابيع القريبة المقبلة سيستلم العشرات من معاهد بحوث الدماغ في الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الخوذة، وستكون بنموذجين، Flow و Flux سعر كل منهما حوالي 50 ألف دولار، وتزن كل خوذة بضعة كيلوغرامات، وتحتوي عل العديد من أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية، التي تحلل النبضات الكهربائية للدماغ. وقد استغرق تصميم وإنتاج الخوذة أكثر من خمس سنوات واستثمار حوالي 110 ملايين دولار.

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النسخة Flow تراقب عملية تشبع الدماغ بالأكسجين، بإرسال نبضات ليزر وقياس الضوء المنعكس عن الأنسجة. أما Flux، فترصد المجالات الكهرومغناطيسية، التي تظهر نتيجة نشاط محدد للدماغ.

ووفقا لتوضيح الشركة، سوف تستخدم هذه "الخوذات العصبية" في مراقبة دماغ الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية، أو يعانون من مرض باركنسون مثلا. كما ستستخدم لدراسة العمليات الجارية في الدماغ عندما يتعلم الشخص المشي والكلام من جديد.

ويذكر، أن تقنية قراءة نشاط القشرة الدماغية موجودة منذ سنوات. ولكن تحتل المعدات والأجهزة اللازمة لذلك غرفة كاملة ويمكن أن تكلف ملايين الدولارات.

ووفقا لجونسون، تريد شركتهم الناشئة إضفاء طابع ديمقراطي على التكنولوجيا من خلال جعل الخوذة سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة مثل الهاتف الذكي.

و يأمل أن تصبح أجهزة Kernel من الأشياء المعتادة في كل بيت أمريكي بحلول عام 2030 .

المصدر: فيستي. رو