روسيا تكشف عن منظومات صاروخية دفاعية في بطرسبورغ قريبا

أعلنت شركة Almaz-Antey الروسية أنها ستكشف عن أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية التي طورتها خلال فعاليات معرض بطرسبورغ الدولي للصناعات العسكرية البحرية.

وتبعا لبيان صادر عن الشركة فإن "زوار المعرض سيتمكنون من التعرف على منظومة ريسورس الصاروخية الجديدة، والتي صممت لحماية السفن والمركبات البحرية من الهجمات الجوية القريبة، والمضادة لمختلف الاهداف المعادية بما فيها الصواريخ المجنحة القادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا".

كما سيتمكن زوار المعرض أيضا من التعرف على أحدث المنظومات الروسية الحديثة التي تستخدم في تدريب طواقم منظومات الدفاع الجوي، وسيكون بإمكانهم الاطلاع على قدرات منظومة Shtil-1 الصاروخية الدفاعية الحديثة، ومنظومة 9M317ME الصاروخية الروسية.

ومن بين الأنظمة الصاروخية التي ستستعرضها روسيا أيضا ستكون هناك منظومة "بالما" الصاروخية المدفعية، وصواريخ "كاليبر" المطوّرة، إضافة لمنظومات دفاع جوي مخصصة للمنشآت العسكرية الأرضية مثل منظومات Antey-4000.

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وتخطط روسيا لتنظيم فعاليات المعرض العسكري الدولي للصناعات العسكرية البحرية هذا العام في مدينة بطرسبورغ في الفترة ما بين 23 و27 يونيو الجاري، وستشمل الفعاليات أكثر من 20 حدثا و4 مؤتمرات علمية، كما سيتم خلاله عرض أحدث السفن والغواصات الروسية الحربية.

المصدر: سلاح روسيا