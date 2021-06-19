مصر.. افتتاح أول معمل لدراسة الحمض النووي القديم في متحف الحضارة

أعلنت منال الغنام، مديرة عام مركز الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، انطلاق العمل بأول معمل لدراسة الحمض النووي.

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وأكدت منال الغنام بدء العمل بالمعمل الذى يضم أول وحدة مرجعية في مجال دراسة الحمض النووي القديم للمومياوات والبقايا الحيوية للإنسان والحيوان والنبات على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط، إذ أن إنشاء المعمل تعد خطوة هامة نحو دراسة الأنساب ومعرفة الأمراض والبيئة في مصر القديمة، حيث يسعى لتأسيس طرق متطورة باستخلاص وتحليل مختلف العينات البيولوجية الأثرية لإرسائها مستقبلا كتحليل روتيني.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة المتحف، أحمد فاروق غنيم أن المعمل قد استقبل عينات لبقايا آدمية وعظمية خاصة بالبعثة السويسرية (بعثة جامعة بازل السويسرية) العاملة بمنطقة وادى الملوك بالأقصر، حيث قام فريق العمل المصري من شباب الباحثين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالبدء في تجهيز العينات تمهيدا لإجراء الفحوصات الخاصة بها.

المصدر: "الوفد"