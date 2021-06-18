روسيا تكشف عن أحدث محركاتها التوربينية المطورة للسفن قريبا

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أنها ستكشف عن أحدث المحركات التوربينية التي تطورها خلال فعاليات معرض بطرسبورغ الدولي للصناعات العسكرية البحرية الذي سيعقد الشهر الجاري.

وتبعا للبيانات الواردة عن الشركة فإن زوار المعرض سيكونون قادرين على الاطلاع على نماذج محركات M90FR و M70FRU التوربينية الغازية التي صممت للسفن الحديثة، كما سيعرض عليهم مولد كهربائي توربيني باستطاعة 8 ميغاواط، طور خصيصا للعمل مع السفن المدنية.

وحول الموضوع قال نائب المدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، فيكتور بولياكوف: "تطوير محركات ووحدات التوربينات الغازية البحرية وإنتاجها بشكل متسلسل هو اختصاص روسي جديد، أول سفينة روسية ستجهز بالمحركات التوربينية الجديدة محلية الصنع ستكون سفينة الأدميرال غولوكوف العسكرية، هذه السفينة من المفترض أن تسلّم للجيش الروسي عام 2022".

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وتخطط روسيا لتنظيم فعاليات المعرض العسكري الدولي للصناعات العسكرية البحرية هذا العام في مدينة بطرسبورغ في الفترة ما بين 23 و27 يونيو الجاري، وستشمل الفعاليات أكثر من 20 حدثا و4 مؤتمرات علمية، كما سيتمكن زوار المعرض من الاطلاع على أحدث السفن والغواصات التي انضمت إلى سلاح البحرية الروسي خلال العامين الأخيرين.

المصدر: سلاح روسيا