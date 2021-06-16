شركة روسية تنتج أول طائرة مزودة بجناح مركّب من طراز "إم إس - 21 - 300"

ستسلم أول طائرة ركاب من طراز "إم إس – 21" تزود بجناح مركّب للشركة المتعاقدة بحلول عام 2022.

أعلن ذلك مدير عام مصنع "إركوتسك" للطائرات، ألكسندر فيبريف.

وقال إن مصنعه قد تسلم في مايو الماضي جناحا مصنوعا من المواد المركّبة روسية الصنع، بطول 17.5 متر سيركب على جسم الطائرة المدنية.

إقرأ المزيد

يذكر أن رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، كان قد أفاد في وقت سابق بأن اختبار طائرة الركاب المزودة بالجناح المصنوع من المواد المركّبة روسية الصنع سينتهي في ديسمبر العام الجاري، ثم سيبدأ الإنتاج الصناعي للطائرة الجديدة المزودة بقطع أجنبية الصنع.

جدير بالذكر أن رئيس إدارة التسويق والمبيعات في شركة "إركوت" الروسية أفاد بأن شركة الخطوط الجوية الروسية "روسيا" تتسلم العام الجاري أول دفعة تضم 6 طائرات "إم إس - 21" تم تزويدها بمحركات PW1400G-JM أمريكية الصنع.

وقد خضعت طائرات الركاب في الوقت الراهن لاختبارات الترخيص بالتحليق الذي تمنحه منظمة الطيران الدولية.

وكانت طائرة الركاب ( إم إس – 21 – 300) قد نجحت قبل ذلك في تنفيذ برنامج الاختبارات الخاصة بمقاومة التجمد وأكدت كل مواصفاتها الجوية.

المصدر: تاس