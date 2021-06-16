"سوخوي" تنوي إطلاق نسخة ثنائية المقاعد من مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس

تخطط وزارة الدفاع الروسية وشركة "سوخوي" لتصميم نموذج ثنائي الكراسي من مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس.

صرح بذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف للصحفيين أثناء زيارته الميدانية لمنطقة الشرق الأقصى الروسية.

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وقال إن هناك اهتماما دوليا بـ"سو- 57". وجعلها ذات مقعدين سيزيد من الطلب عليها لدى المشترين الأجانب.

وقال إن" الاهتمام بطائرتنا الواعدة يزداد من عام إلى آخر وسيزداد في المستقبل بقدر ما تدخل المقاتلات الجديدة للجيل الخامس حيز الاستخدام في القوات الجوفضائية الروسية وتستعرض هناك أفضل مواصفاتها. فيما يتعلق بإطلاق نسخة ذات الكرسيين من تلك الطائرة فإنه سيساعد في توسيع دائرة مشتريها في العالم".

وكان مدير عام مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية ، ألكسندر ميخييف، قد أفاد مطلع يونيو الجاري بأن 5 دول في جنوب شرق آسيا قد أبدت اهتماما بمقاتلة "سو-57" الروسية.

يذكر أن "سو–57" هي مقاتلة روسية للجيل الخامس تخصص لتدمير كافة أنواع الأهداف الجوية والبحرية والبرية. وتحلق المقاتلة بسرعة فوق الصوتية وتتوزع كل أسلحتها داخل هيكلها. وتتميز الطائرة بتخفيها عن الرادارات بفضل طلاء جسمها الذي يمتص الموجات اللاسلكية. وتتوفر في الطائرة أحدث مجموعة من أجهزة الملاحة والتوجيه والتصويب.

ويتوقع أن تتسلم القوات الجوفضائية نهاية عام 2024 نحو 22 مقاتلة للجيل الخامس ليبلغ عددها بحلول عام 2028 نحو 76 طائرة.

المصدر: تاس