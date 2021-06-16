متحف الدبابات الروسي يكشف عن مدرعة ألمانية فائقة الثقل

شهد متحف الدبابات في مجمع "باتريوت" (الوطني) بضواحي موسكو يوم 13 يونيو الجاري حفل تقديم الدبابات والمدرعات النادرة.

وكشف المتحف عما يزيد عن 80 دبابة ومدرعة فريدة وبعضها يعرض لأول مرة.

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وبين تلك المدرعات دبابة Pzkpfw.VIII Maus (الفأر) الألمانية فائقة الثقل. وتتميز تلك التسمية بنوع من السخرية بإشارتها إلى أبعاد ضخمة للدبابة التي صممها المهندس الألماني، فرديناند بورشه.

ويبلغ طول جسم الدبابة 9 أمتار، ارتفاعها 3.66 متر، عرضها 3.67 متر، وزنها 182 طنا. وتضم أسلحة الدبابة مدفعا من عيار 128 ملم طويل الماسورة ومدفع 75 ملم قصير الماسورة. وطاقم الدبابة 6 أفراد.

وبدأ العمل على تصميم الدبابة فائقة الثقل نهاية عام 1942 ليقدم لهتلر في 14 مايو عام 1943 نموذجا خشبيا منها.

لكن النازيين فشلوا في اختبار الدبابة الضخمة في معركة برلين، إذ أن "الفأر" العملاقة تعطلت ودُمرت في أول قتال لها لقدرتها المنخفضة على المناورة.

واكتشف ضباط الجيش الأحمر في 4 يونيو عام 1945 نموذجا آخر للدبابة الضخمة أرسل إلى إدارة المدرعات في الأركان العامة السوفيتية لدراستها من قبل الخبراء. ثم وضعت الدبابة في متحف الدبابات بضواحي موسكو وتعتبر منذ ذلك الحين نسخة وحيدة في العالم لدبابة Pzkpfw.VIII Maus الألمانية فائقة الثقل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا