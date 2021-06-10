لأول مرة .. شاهد المواجهة بين "إف-35" و"سو-30"

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر لأول مرة لقاء حدث بين مقاتلة "سو-30 إس إم" الروسية ومقاتلة "إف – 35" الأمريكية في الجو.

كما أظهر الفيديو الاقتراب السريع ل"سو-30" من المقاتلة الأمريكية التي بدأت بتنفيذ مناورات في الجو ومن ثم طارت المقاتلتان معا لتفصل بينهما مسافة بضعة أمتار، ثم بدأت "سو-30 في مهاجمة مؤخرة "إف -35 " التي اضطرت إلى زيادة السرعة والهرب.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة Military Watch الأمريكية إن مقاتلة "إف – 35" الأمريكية للجيل الخامس بعيدة عن الجاهزية القتالية وعاجزة عن خوض معارك جوية تتميز بمناورات سريعة. وقد اكتشفت في تصميم المقاتلة الأمريكية نحو 300 مشكلة تقنية ولا يزال الخبراء يكتشفون عيوبا أخرى فيها.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن "سو – 30 إس إم" تمتلك قوة دفع أكبر وسرعة أشد وتتميز بمواصفات جوية رائعة تتفوق على "إف – 35". وتم تزويد الطائرة الروسية بأسلحة تمكّنها من إصابة الأهداف الجوية والبرية على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا