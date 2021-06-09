"آبل" تستثني مصر والسعودية من خاصية أمان جديدة لمنع التعقب

قالت شركة "آبل" إن ميزة الخصوصية الجديدة لإخفاء تصفح الويب الخاص للمستخدم لدى مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين، لن تكون متاحة في الصين و السعودية و مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حماية الخصوصية التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات يوم الاثنين، وهي الأحدث في جهد استمر لسنوات من قبل "آبل" لخفض تتبع مستخدميها من قبل المعلنين والأطراف الثالثة.

وقالت شركة "آبل" إنها لن تطرح أيضا خاصيتها private relay في كولومبيا وبيلاروس وكازاخستان وجنوب إفريقيا وتركمانستان وأوغندا والفلبين.

وأرجعت الشركة قرارها بحجب الميزة في الصين لأسباب تنظيمية، وهو الأحدث في سلسلة من التنازلات التي قدمتها "آبل" بشأن الخصوصية في بلد يعود عليها بـ15% من إيراداتها.

وتمكن الميزة الجديدة حركة المرور الخاصة بالويب إلى خادم تحتفظ به "آبل"، حيث يتم نزع جزء من المعلومات يسمى عنوان بروتوكول الإنترنت "آي بي".

وبعد ذلك ترسل "آبل" بيانات حركة المرور إلى خادم ثان يحتفظ به المشغلون الخارجيون، الذي يضع عنوانا مؤقتا للمستخدم، ويرسل بدوره حركة المرور إلى الوجهة الخاصة به.

وقالت الشركة إن الاستعانة بطرف خارجي في الخطوة الثانية من نظام الترحيل متعمد، لمنع حتى "آبل" نفسها من معرفة هوية المستخدم والموقع الإلكتروني الذي يزوره المستخدم.

المصدر: "صحيفة "غارديان" البريطانية