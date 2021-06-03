إندونيسيا تخطط لتوسيع قدرات أسطولها بغواصات جديدة

ذكر موقع Navy Recognition أن إندونسيا تخطط لتعزيز قوات أسطولها البحري الحربي ودعمه بغواصات جديدة.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "سلاح البحرية الإندونيسي يدرس مقترحات فرنسية وروسية وتركية بهدف الحصول على غواصات جديدة، كما من الممكن أن تختار جاكرتا شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME ) الكورية الجنوبية كمورد للأسطول الإندونيسي بثلاث غواصات جديدة من فئة Nagapasa".

وفي عام 2011 كان سلاح البحرية الإندونيسي قد وقع عقدا مع (DSME) لتزويده بثلاث غواصات معدلة عن الغواصات الألمانية Type-209/1400، وبموجب شروط العقد تم بناء أول غواصتين Nagapasa و Ardadedali في كوريا الجنوبية، وسلمتا لإندونيسيا عامي 2017 و2018، أما الغواصة الثالثة التي تعمل بالديزل والكهرباء فصنعت في أحد أحواض بناء السفن التابعة لـ PT Pal في إندونيسيا، وأدخلت الخدمة في سلاح البحرية الإندونيسي في مارس العام الجاري.

وفي أبريل عام 2019 كانت إندونيسيا قد وقعت عقودا أخرى مع (DSME) ستقوم الأخيرة بموجبها ببناء ثلاث غواصات إضافية لصالح الجيش الإندونيسي.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Nagapasa الكورية 61.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1586 طن، ويمكن لهذه الغواصات الغوص لعمق 250 م، والحركة بسرعة 11 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكون من 50 شخصا لمسافات تصل إلى 10000 ميل.

وتتسلح هذه الغواصات بثماني منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم من نوع Black Shark، والتي يمكنها الحركة تحت الماء بسرعة 50 عقدة بحرية والاشتباك مع أهداف تبعد 50 كلم.

المصدر: سلاح روسيا