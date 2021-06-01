سماد غني للتربة من خليط مخلفات صناعة الجعة بالدمن (روث البقر)

ساعد التقدم العلمي والصناعي على إيجاد وسائل فعالة ولكن بعضها سام جدا، لمكافحة الآفات الزراعية. لذلك أصبح العديد من الدول والمنظمات الدولية تمنع استخدامها، فما البديل؟



وتشير مجلة Frontiers in Sustainable Food Systems، إلى أن هذا أجبر العلماء على البحث عن بدائل آمنة لها، وذات فعالية عالية.

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وقد تمكن علماء معهد البحوث الزراعية والتنمية في الباسك، من ابتكار مبيد طبيعي قوي من فضلات المواد المستخدمة في صناعة الجعة والدمن (روث البقر).

ويشير الباحثون، إلى أن هذه المكونات تشبع التربة بالنتروجين، ما يساعد على نمو الأحياء الدقيقة المفيدة، وفي نفس الوقت تقتل الديدان الخيطية والطفيليات الأخرى الضارة، التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.

وقد استخدم الباحثون هذا الخليط العضوي في تطهير التربة والقضاء على الديدان الخيطية. واكتشفوا من دراستهم لأول محصول، أن عدد العقد التي تصنعها هذه الديدان على جذور النباتات وتمنع نموها أقل بكثير مما كان سابقا قبل استخدام هذه المكونات. وعلاوة على ذلك ازداد حجم المحاصيل بنسبة 15% مقارنة بمحاصيل الأرض التي لم تعالج بهذا الخليط. كما ساعد هذا الخليط العضوي على نمو عدد الأحياء الدقيقة المفيدة في التربة. وقد انعكس هذا المؤشر في زيادة تبادل الغازات ، وهو ما يسمى التنفس الميكروبي للتربة.

ويمكن القول استنادا إلى هذه النتائج، أن العلماء وجدوا طريقة فعالة آمنة لمكافحة الآفات من استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية.

المصدر: فيستي. رو