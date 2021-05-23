موقع أمريكي يحدد سبب تفوق القاذفة "تو-95 م س" الروسية على نظيرتها الأمريكية

قال موقع 19fortyfive، إن القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-95 م س"، لا تزال متفوقة على نظيراتها الأمريكية، على الرغم من أنها تبدو قديمة وقد عفا عليها الزمن.

وأشار الموقع إلى أنه يجري استخدام قاذفات Tu-95 منذ 60 عاما ونيف، وهي حاليا القاذفة الوحيدة في العالم التي تعمل بالمراوح، ولا تزال في الخدمة القتالية.

ولاحظت المقالة، أن الاتحاد السوفيتي باشر في عام 1981 في الإنتاج المفرط لهذه الطائرات، لأن النماذج التي كانت موجودة لم تكن مناسبة للتحديث. لذلك، تعتبر هذه القاذفات الروسية، أحدث بكثير من نظيراتها الأمريكية.

ويعتقد الخبير العسكري بيتر سوتشيو أن هذا الأمر وكذلك قدرة هذه القاذفة على حمل أحدث الصواريخ المجنحة من طراز "خا-101"، سمح لها بأن تبقى عنصرا رئيسيا في مكون الطيران في الثالوث النووي الروسي.

المصدر: نوفوستي