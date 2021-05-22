ميشوستين: لا منافس لطائرة "أم أس - 21" الروسية في الأفق القريب

أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين عن ثقته بأنه من الصعب منافسة طائرة "أم أس - 21" الروسية الجديدة في الأفق القريب.

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وخلال منتدى "المعرفة الجديدة" ذكّر ميشوستين بأن الاتحاد السوفيتي كان في طليعة البلدان في صناعة الطائرات المدنية لكن انهياره أوقع القطاع المذكور في أزمة بدأ يخرج منها مطلع السنوات 2000، "الأمر الذي جاء ظهور طائرة أم أس - 21 دليلا واضحا عليه".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن من خواص الطائرة المذكورة الجناح المركب الذي تم تصميمه من قبل المهندسين الروس واستخدمت في تصنيعها تكنولوجيا "ضخ الفراغ" المستحدثة. وذكر أن ذلك تطلب استخدام مواد انقطعت صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، لكن البلاد تعلمت ونجحت في إنتاجها محليا، "أما الشركات الأجنبية ففقدت السوق الروسية".

وأضاف ميشوستين أن من مزايا "أم أس - 21" جسم عريض لا نظير له في طائرات مدنية من النوع نفسه، ما يجعلها أكثر راحة للركاب، مؤكدا أن "منافسي روسيا لن ينجزوا شيئا مماثلا في الأفق القريب وهو أمر لا شك فيه".

يذكر أن طائرة "أم أس - 21" طائرة مدنية قريبة ومتوسطة المدى من الجيل الجديد، وجرت رحلتها الأولى عام 2017، وقريبا ستبدأ في نقل الركاب بعد إتمام اختباراتها. ويتوقع أن تكون "آيرفلوت" الروسية أول شركة تستخدمها.

المصدر: "نوفوستي"