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أول مرة.. الصحفيون الأجانب يزورون أقصى قاعدة عسكرية روسية شمالا

العلوم والتكنولوجيا

أول مرة.. الصحفيون الأجانب يزورون أقصى قاعدة عسكرية روسية شمالا
Sputnik Vadim Savitsky
صورة أرشيفية
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أتاحت الدفاع الروسية لأول مرة فرصة لـ30 صحفيا أجنبيا لزيارة قاعدة "الزهرة القطبية ثلاثية الأوراق" العسكرية في أرخبيل (أرض فرانسوا جوزف) الواقعة بالقرب من القطب الشمالي.

أول مرة.. الصحفيون الأجانب يزورون أقصى قاعدة عسكرية روسية شمالا

وقد زار الصحفيون الذين يمثلون وكالات وقنواتBBC ، Associated Press ،Agence France Presse، CNN، ABC، New York Times, NHK Television، Espanola، ZDF، CCTV وكذلك  قناة Phoenix  الصينية التلفزيونية زاروا الوحدتين السكنية والإدارية للقاعدة فضلا عن بعض مواقعها.

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وتحدث رئيس هيئة الأركان في جيش القوات الجوية والدفاع الجوي العميد، إيغور تشوركين، للصحفيين عن ومهام القاعدة العسكرية وقال إن "الزهرة ثلاثية الأوراق" عبارة عن قاعدة عسكرية ثابتة ووحيدة في العالم تم إنشاؤها في الدرجة الـ80 للعرض الشمالي. وتبلغ مساحتها 14 ألف كيلومتر مربع. وتضمن القاعدة الإقامة وظروف الراحة والخدمة العسكرية لـ150 جنديا وضابطا خلال عام واحد ونصف العام.

وأضاف قائلا إن القاعدة العسكرية لا تلحق أي ضرر بالبيئة باعتبارها مجموعة من المنشآت النظيفة بيئيا ولا تخلف أية آثار ضارة باستثناء مشتقات المواد المحترقة التي تخضع كذلك لعملية الترشيح قبل قذفها إلى الجو.

واطلع الصحفيون الأجانب على الوحدة السكنية والساونا والمطعم والمستوصف والرادار ومواقع منظومة "باستيون" للصواريخ الساحلية. كما حضروا تدريبات طاقم المنظومة.

المصدر: فزغلياد.رو

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