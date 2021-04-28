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لأول مرة.. مقطع فيديو يوثق إصابة سفينة بصاروخ صيني أسرع من الصوت

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. مقطع فيديو يوثق إصابة سفينة بصاروخ صيني أسرع من الصوت
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تداولت مواقع في الإنترنت مقطع فيديو يظهر إصابة سفينة وضعت كهدف بالصاروخ الصيني فرط الصوتي "YJ-18A".

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وتوصف هذه التجربة بأنها أول عملية مصورة لإصابة هدف فوق الماء بالصاروخ الصيني الأسرع من الصوت.

وأوضح موقع "dambiev" أن لقطات استخدام هذا الصاروخ الصيني في ضرب هدف فوق سطح الماء، ظهرت ضمن مقطع فيديو دعائي بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس القوات البحرية في الجيش الشعبي الصيني، مشيرا إلى أن مقطع الفيديو يظهر إطلاق الصاروخ وضرب سفينة وضعت كهدف، فيما يرتفع عمود من النار فوق سطحها.

يشار إلى أن الصاروخ الصيني "YJ-18A" المضاد للسفن يبلغ مداه 500 كيلو متر وهو "المقياس الرئيس" لمدمرات المشروع الصيني "52D "، حيث يطلق الصاروخ من ظهر سفينة من هذه الفئة على هدف سطحي.

ويلاحظ أن الصاروخ بعد إطلاقه ينطلق بفضل المحرك النفاث أفقيا بسرعة إبحار للمدمرة تبلغ حوالي 0.8 متر، وعلى مسافة 40 كيلومترا من الهدف. 

المصدر: rg.ru

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