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دراسة: كورونا يضر بالحوامل أكثر من غيرهن

العلوم والتكنولوجيا

دراسة: كورونا يضر بالحوامل أكثر من غيرهن
Reuters
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خلصت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن الحوامل المصابات بكورونا، عرضة أكثر من غيرهن لخطر الوفاة والخضوع للعناية المركزة والولادة المبكرة ومضاعفات أخرى.

وكشفت الدراسة أن الحمل يسبب تغيرات مختلفة في الجسم قد تجعل المرأة أكثر عرضة للأذى بفيروس كورونا.

وشملت الدراسة نساء من 18 دولة بينها الولايات المتحدة وبلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وحوالي 700 امرأة حامل مصابة بكورونا و1400 امرأة غير مصابة.

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يذكر أنه يمكن للحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم بلقاح كورونا، وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي "موديرنا" و"فايزر" آمنان للحوامل.

المصدر: أ ب

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