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مجلة تحدد "خللا" مميتا في الغواصات الأمريكية

العلوم والتكنولوجيا

مجلة تحدد
Reuters
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وصفت مجلة المصلحة الوطنية المتخصصة في الشؤون العسكرية والاستراتيجية حاجة الغواصات الأمريكية إلى الإبحار بعمق المنظار لضمان اتصالات بجودة عالية بالخلل المميت.

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وذكرت المجلة أن شركة "Northrop Grumman" تعمل في الوقت الحالي على حلول تسمح للغواصة بعدم الظهور على السطح لتبادل البيانات.

ولفتت المجلة إلى أن وجود الغواصة على عمق كبير يسمح لها بالبقاء غير مرئية للعدو لأطول فترة ممكنة.

وأشير إلى أن التهديدات التي تتعرض لها الغواصات الحديثة يمكن أن تتمثل على سبيل المثال في الطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع والسفن المزودة بأجهزة سونار.

المصدر: The National Interest

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