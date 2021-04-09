 
مباشر

روسيا..ابتكار مشعاع لتبريد بطاريات السيارات الكهربائية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا..ابتكار مشعاع لتبريد بطاريات السيارات الكهربائية
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
المشعاع المبتكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q55w

ابتكر علماء جامعة بطرس الأكبر التقنية في بطرسبورغ، مشعاعا (روديتور) متينا لتبريد بطاريات أيون الليثيوم، التي يمكن استخدامها في السيارات الكهربائية.

إقرأ المزيد
طلاب جامعة سامارا يختبرون صاروخا مكوكيا
طلاب جامعة سامارا يختبرون صاروخا مكوكيا


ويبدو  أن تطور صناعة وسائط النقل الكهربائية، يحفز على البحث عن حلول جديدة لابتكار بطاريات ذات متطلبات خاصة: استهلاك الطاقة، مقاساتها وأمنها. وهذه المتطلبات تزداد صرامة عاما بعد آخر.

وقد استخدم المبتكرون في هذا المشعاع سبائك الألمنيوم مع تكنولوجيا الدمج الاحتكاكي والخلط في عملية اللحام.

ويشير المهندس فيودور إيسوبوف من مختبر المعادن الخفيفة في الجامعة، إلى أن سبب اختيار سبائك الألمنيوم في هذا المشعاع هو خفة وزنها ومتانتها. ولكن لإنشاء منظومة تبريد من الألمنيوم باستخدام طرق اللحام الاعتيادية مثل اللحام بالقوس الكهربائي لن يسمح بتنفيذ متطلبات المقاييس.

ويقول، "تسمح تكنولوجيا الدمج الاحتكاكي في عملية اللحام بتجنب العيوب التي تحصل في لحام الانصهار، وتسرع العملية وتقلل من تكلفتها. وبالإضافة إلى هذا تسمح بالحصول على تداخل أكثر متانة، مقارنة بعملية اللحام التقليدي".

ويمكن استخدام المشعاع المبتكر ليس فقط في تبريد البطاريات، بل وأيضا يمكن أن يشكل قاعدة للبطاريات. وفي حالة درجات الحرارة السلبية يمكن استخدامه في تدفئة البطارية، ومن أجل ذلك ابتكر الباحثون منظومة تحكم خاصة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"