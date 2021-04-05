روسيا تطور دفيئة لاستنبات الحبوب من أجل طهي الخبز على متن المحطة الفضائية الدولية

قال مسؤول في قطاع الفضاء الروسي إن العلماء في بلاده يعملون حاليا على تطوير دفيئة جديدة من أجل استنبات حبوب على متن المحطة الفضائية الدولية لطهي خبز فضائي من دقيقها.

وأوضح فلاديمير سولوفيوف، مدير رحلة القطاع الروسي من المحطة، خلال ندوة "إنسان في الفضاء"، أن الحديث يدور حول مشروع يشمل استنبات كميات كبيرة من الحبوب في أربعة صناديق مخصصة، وحتى "حل المشاكل المرتبطة بمعالجة الحبوب إلى دقيق لكي نتمكن لأول مرة في التاريخ من طهي الخبز على متن محطة الفضاء الدولية".

ووردت سابقا تقارير بأن وكالة الفضاء الروسية تنظر في إمكانية استمرار استخدام المحطة الفضائية الدولية لغاية العام 2030.

المصدر: "تاس" + "سبوتنيك"