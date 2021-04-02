عالم يتحول إلى أول سايبرغ في العالم بسبب مرض قاتل يكشف عن تفاصيل حياته "الاستثنائية"

يقول العالم الذي حول نفسه إلى أول سايبورغ في العالم بسبب مرض هزال العضلات: إن نوعية حياته "استثنائية".

وقرر الدكتور بيتر سكوت مورغان (62 عاما)، من توركواي في ديفون، وهو متخصص في الروبوتات، تحدي ما يعنيه أن تكون إنسانا عندما تم تشخيصه بمرض العصبون الحركي في عام 2017، واستبدل قدراته البدنية بمكافئات روبوتية بغرض إطالة عمره.

AS HE DESERVES, FRANCIS STEALS THE SHOW on yesterday’s live TV interview on @thismorning. It was a world-first as Peter 2.0 gets to show off the most advanced text-to-avatar ever. Huge thanks to @CereProc and @embodydigital for everything! Enjoy the clip!! https://t.co/wm8iaKlwwh — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) April 2, 2021

وقال مورغان، عندما ظهر مؤخرا مع شريكه فرانسيس (45 عاما) في حوار صحفي، إنه بعد الانتقال الكامل إلى جزء بشري، وجزء آلي في نوفمبر 2019، "لم ينجُ فحسب، بل تطوّر''.

وأشار إلى أنه يعتقد دائما أنه يستطيع "تغيير كل شيء مهما كانت الصعاب" بالمعرفة والتكنولوجيا بعد أن استوحى أفكاره من برامج الخيال العلمي Doctor Who وStar Trek عندما كان طفلا.

THE WAIT IS OVER! PETER 2.0 IS OUT!! https://t.co/7lo9IpbAYJ Amazingly, from pre-sales Amazon already rank it as a bestseller. It’s meant as a beacon of hope – a defiant rebel-cry that disability doesn’t have to be like this. We can rewrite the future!!! I do hope you enjoy it… pic.twitter.com/eReEZfiZ9t — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) April 1, 2021

وأضاف: "باختصار، بصفتي إنسانا آليا انتقاليا، فإن جودة حياتي بشكل عام استثنائية. لدي حب، أستمتع، لدي أمل، لدي أحلام ولدي هدف لم أذكره، ما زلت على قيد الحياة. على قيد الحياة حقا، ليس فقط من الأحياء الأموات، وليس فقط على قيد الحياة، وإنما مزدهر".

وبالانتقال إلى شريكه فرانسيس قال مورغان: "أفضل شيء هو أنه يجلس بجواري".

IN CASE YOU'RE WONDERING - no, that isn't Biological Peter. It's a very early version of my Peter 2.0 photorealistic avatar! In other words, going forward, this will be the REAL me!!! https://t.co/BIBkz7rG8J — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) March 28, 2021

وكان على عالم الروبوتات المشهور عالميا أن يخضع لسلسلة من العمليات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق خلال رحلة التحول هذه.

وشمل ذلك تطوير "أفتار" (تجسيد يشبه الكائن في الواقع) يشبه وجهه في الحياة الحقيقية قبل أن يبدأ بفقدان أيا من عضلات وجهه المستخدمة في إنشاء التعبيرات. تم تصميم الصورة الرمزية للرد باستخدام لغة الجسد الذكية.

HUGE COINCIDENCE! The guy who gave me my Pfizer vaccine on Wed was the lovely Ray who 16 months ago was in OR at NHS Torbay to hear me say the last words ever to pass my lips… 2 days later I have had absolutely NO side-effects, not even a sore arm. Awesome Science at its best!!! pic.twitter.com/TKAWpZ4JYI — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) February 11, 2021

AUGMENTED REALITY IS MY FUTURE and I’m with awesome @Steve_Nicklin of equally awesome @DXCTechnology trialling the pioneering research of our teams at DXC’s applied AI lab at Drexel University using two @Microsoft Hololens2 visors with hi-res AR – all controlled by eye-tracking! pic.twitter.com/HjX877oqME — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) October 15, 2020

As Peter prepares for his laryngectomy, he speaks the final words he’ll ever say using his natural voice.#PeterTheHumanCyborgpic.twitter.com/v4slH3wGSE — Channel 4 (@Channel4) August 30, 2020

واستكشف الدكتور مورغان أيضا استخدام تقنية تتبع العين لتمكينه من التحكم في أجهزة كمبيوتر متعددة باستخدام عينيه فقط.

وشهد الإجراء الأخير في انتقال الروبوت الخاص به نجاحا في استبدال صوته لعقود محتملة من الحياة.

وخضع لعملية استئصال الحنجرة، ما يعني أنه فقد صوته الجسدي، ولكنه بذلك، سيتجنب الخطر الإضافي المتمثل في دخول اللعاب إلى رئتيه، بسبب حالته.

ووصف الدكتور مورغان هذا العلاج سابقا بأنه نهاية بيتر 1.0 وبداية بيتر 2.0.

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وأوضح فرانسيس أن بيتر سرعان ما اكتشف أن الشيء الذي يعاني منه هو مرض العصبون الحركي، وهذا المرض نفسه لا يقتل في الواقع، حيث تظل جميع الأعضاء الداخلية في حالة جيدة تماما، وجميعها تؤدي وظيفتها. لكن الشيء الذي يقتل في النهاية هو حقيقة أن العضلات لا تستطيع تشغيل الرئتين، وليس هناك تبادل الغازات في الرئتين وتنخفض مستويات الأكسجين ويموت الشخص في النهاية بسبب ذلك.

وأدرك الدكتور مورغان أنه إذا كان بإمكانك حل بعض هذه المشكلات والحفاظ على استمرار عمل الرئتين، فسيكون لديه في الواقع، متوسط ​​عمر متوقع قريب من الطبيعي، وإن كان محبوسا.

وقال العالم إنه لم يتوقف عن الاعتقاد بأن التكنولوجيا هي طريقه للخروج من المشكلة الصحية بعد تشخيصه، مضيفا أنه يريد "إعادة كتابة مستقبل الإعاقة بالكامل".

وتابع: "لقد أصبحت أنا وفرانسيس شغوفين للغاية بهذا الأمر لدرجة أننا أنشأنا قبل عام هيئة خيرية تسمى مؤسسة سكوت مورغان لتكون بمثابة تركيز لبرنامج بحثي طموح للغاية يمتد عبر عقود. لقد كنا محظوظين بشكل لا يصدق لكوننا قادرين على جذب بعض أفضل العقول في العالم للمشاركة، مهمتنا هي إعادة كتابة مستقبل الإعاقة بالكامل".

المصدر: ديلي ميل