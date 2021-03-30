"جيلي" الصينية تعتزم تأسيس شركة جديدة في مجال الفضاء

أعلنت حكومة محلية في الصين أن مجموعة "تشيجيانغ جيلي" القابضة تخطط لإنشاء شركة فضاء تجارية لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو جنوبي البلاد.

وأضافت الحكومة المحلية أن "جيلي" التي تمتلك شركة فولفو للسيارات و‭‭9.7‬‬ بالمئة من شركة "دايملر إيه. جي"، ستعمل أيضا مع شركات أخرى للصواريخ في قوانغتشو.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة حتى الآن بعد ساعات العمل المعتادة.

وتنتج "جيلي" أقمارا صناعية تعمل على مدار منخفض لتلبية إمكانيات الاتصال عالية السرعة التي يمكنها تقديم تحديثات سريعة للبرامج.

واعتبارا من عام 2025 ستتمتع سيارات "جيلي" بمزيد من الوظائف للاتصال بالأقمار الصناعية.

المصدر: رويترز