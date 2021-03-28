البحرية الروسية تكشف سر الغواصة المسماة غربيا "الثقب الأسود"

قال دينيس بايراشني قائد القسم الكهروميكانيكي في غواصة "فيليكي نوفغورود" من مشروع "فارشافيانكا" إنه يتم تحقيق القدرة على التخفي وعدم الضجة في هذه الغواصة، بفضل التصميم الخاص للمحرك.

وأضاف الضابط: "نستخدم محركا اقتصاديا، ونقوم بتوجيهه من القسم الخامس نظرا لاستهلاكه المنخفض للطاقة، ونحن نستخدمه خلال وضعية تحت الماء، لتوفير الطاقة".

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ووفقا للضابط، تقع حجرة المحركات في القسم السادس من هذه الغواصة، وبمساعدة خطي دوران إضافيين، يمكن للغواصة تنفيذ مناورة الدوران والالتفاف وهي في مكانها، ويسمح ذلك للغواصة بأن ترسو بشكل حر على الرصيف دون أي حوادث.

تعتبر غواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، الأولى في سلسلة من غواصات مشروع 636 "فارشافيانكا"، التي تعمل بالديزل والكهرباء والمخصصة لأسطول المحيط الهادئ. وتم تسليم هذه الغواصة وكذلك الغواصة الثانية - "فولخوف" إلى الأسطول، وستنفذ الغواصتان في هذا العام رحلة من بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك. وفي نهاية عام 2019، تم وضع الأساس للغواصتين الثالثة والرابعة – "ماغادان" و"أوفا".

المصدر: نوفوستي