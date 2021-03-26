وزير الصناعة الروسي يستقل سيارة كهربائية محلية الصنع

استقل وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، الجمعة 26 مارس سيارة Zetta الكهربائية روسية الصنع مشيرا إلى أن السيارة مريحة وسهلة القيادة.

وقال إن السيارة التي استقلها تعتبر نموذجا تجريبيا يحتاج إلى إدخال تعديلات في ديكوره وأجهزته عازلة الصوت. لكنه مريح وبسيط القيادة. وقد وضع مصمموه أساسا متينا للسيارة الكهربائية سيتم تطويره لاحقا ليعجب المشتري ويقتنع بسعره.

ومضى قائلا:" قد استقللنا نموذجا تجريبيا وسننتظر الآن إطلاق نموذج صناعي سينتج على دفعات".

يذكر أن مدير عام شركة Zetta الروسية ، دينيس شوروفسكي، كان قد أعلن قي وقت سابق أن إطلاق السيارة الكهربائية الروسية صغيرة الحجم يتأجل إلى ما بعد عام 2020 لرفض مؤسسة تطوير الصناعة الروسية منح الشركة قرضا مشجعا بمبلغ 100 مليون روبل.

يذكر أن Zetta هي سيارة كهربائية روسية ثلاثية الأبواب أنتجت من قطع الغيار الروسية بنسبة 99% باستثناء بطارية كهربائية غالية الثمن تستورد من الصين.

المصدر: نوفوستي