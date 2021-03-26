وحدات الحرس الوطني الروسي تتسلم زوارق سريعة

تسلمت الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني الروسي زوارق "سرغان" السريعة التي ستستخدم لخفر جسر القرم.

وتخصص تلك الزوارق كقاعدة عامة لتنفيذ عمليات خاصة وبمقدورها أن تتسارع حتى 45 عقدة بحرية، ما يعادل نحو 82 كيلومترا في الساعة.

وتمكّن سرعة الزورق أفراد طاقمه من تنفيذ أية مهام متعلقة بخفر الشاطئ ومناطق واسعة في البحر.

وقال قائد الدائرة الجنوبية لقوات الحرس الوطني الروسي الفريق أول، أوليغ كوزلوف، إن لواء الحرس الروسي الخاص الذي يضم 8 زوارق سريعة من طراز "سرغان" قد تولى خفر مضيق كرتش البحري الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف والمنطقة القريبة منه وجسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم بمقاطعة كراسنودار الجنوبية الروسية.

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يذكر أن طول زورق "سارغان" يبلغ 13.5 متر، عرضه 3.5 متر، غطسه 80 سنتيمترا، طاقمه فردان، مدى عمله 350 ميلا بحريا. وبمقدور الزورق نقل 6 أفراد من قوات الإنزال البحري.

وأعاد الفريق أول إلى الأذهان أن هناك زوارق أخرى تقوم بخفر جسر القرم وبينها زورق "غراتشونوك" المخصص لمكافحة الضفادع البشرية والدرونات. وبمقدور الزورق أن يبقى في البحر لمدة 5 أيام. وهو مزود بأحدث أنظمة الملاحة ويتميز بقدرة فائقة على المناورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا