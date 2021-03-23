النرويج تشقّ أول نفق للسفن في العالم داخل جبالها

تنشئ النرويج أول نفق في العالم مخصص لملاحة السفن البحرية الكبيرة وذلك في خليج "شدات خافت" البحري المشهور بعواصفه العديدة القاسية شتاء وربيعا.

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وأفادت بذلك قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية. وسيتم شق النفق الذي يبلغ طوله ميلا واحدا وعرضه 118 قدما تحت شبه جزيرة جبلية في شمال غرب النرويج.

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وسيكلف النرويج بناء تلك المعجزة الهندسية نحو 2.8 مليار كرون نرويجي، ما يعادل نحو 330 مليون دولار. وتستغرق عملية إنشاء النفق تحت الأرض 3 – 4 أعوام ويتوقع أن يبدأ الإنشاء عام 2022.

يذكر أن خليج "شدات خافت" يعتبر من أخطر الخلجان والبحار التي تحيط بالشاطئ النرويجي. وتسجل الأرصاد الجوية كل عام هنا نحو 100 عاصفة بحرية برياحها الشديدة وأمواجها العالية وتيارات الماء الخطيرة.

وتضطر السفن إلى الرسو في الميناء خلال أيام انتظارا لتحسّن الطقس. ومشروع إنشاء نفق بحري داخلي مستور لا يؤثر عليه المد والجزر والطقس سيمنح السفن البحرية السير بأمان وسرعة دون خطر بحري.

المصدر: ياندكس