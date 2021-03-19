قصة تصميم الاتحاد السوفيتي لدبابة بمدفعين

عمل المهندسون السوفيت في مطلع الثمانينيات على تحقيق مشروع تقني لم يسبق له مثيل في العالم.

وهو مشروع "توبول 490" لدبابة مزودة بمدفعين قويين بعيار كبير.

وقد نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لتلك الدبابة المذهلة.

وأوكلت مطلع الثمانيات مهمة تصميم الدبابة المذكورة إلى مكتب "خاركوف" الأوكراني للتصاميم. وأطلقت على المشروع تسمية "توبول 490". وبحث مهندسو المكتب آنذاك احتمالات تزويد الدبابة الجديدة بمدافع عيار 125 ملم و130 ملم و152 ملم.

وقضى المشروع بسرعة الرمي العالية في كل من المدفعين وذلك بفضل وجود آليتي التعمير المعزولتين الأوتوماتيكيتين فيهما. وفي حال تعطل آلية تشغيل واحدة استمرت آلية تشغيل الثانية في تعمير المدفعين أوتوماتيكيا.

وركّب على برج الدبابة مدفع أوتوماتيكي عيار 23 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم، فضلا عن أجهزة الرصد للطاقم المتكون من فردين.

وقضى المشروع التقني كذلك بتزويد الدبابة بأجهزة التعليق الهيدروليكية الهوائية وعجلتين إضافيتين خلفيتين تنزلان على الأرض في حال إطلاق النيران من المدفعين في وقت واحد وذلك بغية تخفيف قوة المردود المحتمل وزيادة ثبات الدبابة على الأرض.

وكان يفترض أن تستخدم في الدبابة الجديدة أجهزة ومحرك دبابة "تي – 80" بصفتها دبابة رئيسية في الجيش السوفيتي آنذاك. وبلغت القوة التي ينتجها المحرك 1250 حصانا.

إلا أن تفكك الاتحاد السوفيتي منع المهندسين من إتمام مشروعهم وإطلاق نماذج اختبارية للدبابة بمدفعين.

المصدر: سلاح روسيا