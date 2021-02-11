الاتحاد الأوروبي قد يرخص في مايو جهازا روسيا يشخص كوفيد-19 عن طريق التنفس

قال سيرغي ميكرين القائم بأعمال رئيس مختبر فيزياء الليزر بمعهد الأتمتة التابع لأكاديمية العلوم، إنه سيتم بالاتحاد الأوروبي في مايو المقبل ترخيص جهاز روسي يشخص كوفيد عن طريق التنفس.

وأضاف، في حديث لوكالة "تاس": "يجري العمل حاليا، للحصول على ترخيص لهذا الجهاز. ونتوقع الحصول على شهادة الترخيص من الاتحاد الأوروبي في مايو من هذا العام. عملية الترخيص في روسيا أكثر تعقيدا، لذلك لا نتوقع الحصول على شهادة الترخيص هنا إلا بعد عام على الأقل".

وأشار ميكرين، إلى أنه تم تصميم جهاز التشخيص المذكور في صيف عام 2020 وتعتمد طريقة القياس، على حساسية لون توهج الشحنة الكهربائية في الغاز، تجاه الشوائب الصغيرة.

خلال الضغط المنخفض يبدأ الغاز بالتوهج إذا تم وصله بقطبين مع التيار الكهربائي. ويعتمد مبدأ العمل، على وجود توهج خاص لكل مادة منفردة. وهذا يعني أن التوهج يكون مختلفا، وذلك حسب الشوائب التي يخرجها الإنسان مع ثاني أكسيد الكربون خلال التنفس. وتختلف هذه الشوائب حسب الأمراض المختلفة التي يعاني منها الإنسان.

عند الفحص بالجهاز، يتم توجيه خليط الغاز من زفير الشخص الخاضع للفحص إلى خلية خاصة، حيث يبدأ الخليط في التوهج.

ويقوم الجهاز بتحديد الطيف اللوني لهذا الزفير وتسجيله، ومن ثم يقدم معطيات رقمية عن تكوين الشوائب في الزفير، وهو ما يسمح بتحديد وجود المرض لدى الشخص الخاضع للفحص.

المصدر: تاس