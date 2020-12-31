الجيش الروسي يتسلم مدرعة قد تشكل أساسا لجيل جديد من عربات "بي إم بي"

قد تصبح مدرعة "مانول" أساسا لجيل جديد من عربات "بي إم بي" ستحل محل مدرعات "بي إم بي – 3" في الجيش الروسي.

تختلف مدرعة "مانول" عن "بي إم بي" الكلاسيكية بمحرك يولد قوة 660 حصانا ويوضع في مقدمة العربة ويسمح بالتسارع في الطريق المعبدة حتى سرعة 70 كيلومترا في الساعة. كما يسمح باجتياز الموانع المائية بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

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وتم تزويد عربة "مانول" ببرج غير مأهول مزود بمدفع عيار 30 ملم أوتوماتيكي ورشاش عيار 7.62 ملم وصواريخ "كورنيت" المدرعة المضادة للدبابات.

وقال الخبراء إن "مانول" التي كشف عنها لأول مرة في "منتدى الجيش – 2020" التقني العسكري ستشكل أساسا لأسرة كبيرة من المدرعات الروسية مثل "بي إم بي" وناقلات الأفراد المدرعة ومختلف المدافع ذاتية الحركة والعربات الهندسية وعربات الاستطلاع والقيادة.

يذكر أن عربة "مانول" تستخدم في تصميمها قطع الغيار والأجهزة روسية الصنع فقط.

مع ذلك فإنها تتقدم على النماذج الكثيرة من عربات "بي إم بي" الأجنبية على الرغم من أن بعض الخبراء يعتبرونها نموذجا انتقاليا إلى عربة "بي إم بي" الروسية المستقبلية.

المصدر: سلاح روسيا