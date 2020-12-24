القوات الخاصة الروسية تحصل على مظلات جديدة

بدأت وحدات الاستخبارات الخاصة الروسية تتسلم مظلات "ستاير" التكتيكية التي تم تصميمها لإنزال أفراد الاستخبارات من ارتفاع 10 كيلومترات.

وتعتبر"ستاير" نظاما خاصا للمظلات من طراز "كريلو" (الجناح). ويسمح النظام بالقفز بمظلة من ارتفاعات تتراوح بين 700 متر و10000 متر، وذلك عند تحليق الطائرة بسرعة 350 كيلومترا في الساعة. وبمقدور المظلي أن يأخذ معه حمولة إضافية بوزن حتى 50 كيلوغراما.

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ويتميز النظام بقدرة فائقة على القيام بمناورات أثناء التحكم فيه، ومن شأنه أن يوسع إلى حد بعيد إمكانات الوحدات الخاصة الروسية عند تنفيذها للمهام الموكلة إليها.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية إن المظلة الجديدة تم تصميمها في شركة "بوليوت" التابعة لمصنع المظلات بمدينة إيفانوفو وشركة "تيخنوديناميكا" التابعة لـ"روستيخ".

وأوضح أن نظام المظلات "ستاير" لا مثيل له في السوق الروسية. وإنه يمكن أن ينافس بنجاح أمثاله الأجنبية، وقد أثبت النظام فاعليته أثناء مناورات عسكرية أجرتها القوات المسلحة الروسية.

وقال مدير عام شركة "تيخنوديناميكا"، إيغور ناسينكوف، إن مظلة "ستاير" قد دخلت في حوزة وحدات المظليين بسلاح المظليين الروسي والوحدات الخاصة الروسية.

المصدر: سلاح روسيا