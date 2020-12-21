باستخدام مكونات محلية.. تصنيع أول روبوت مصري مبتكر بالجامعة المصرية اليابانية بمواصفات عالمية

أكدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نجاح فريق بالجامعة بتصنيع أول روبوت مصري صناعي بمواصفات عالمية باستخدام مكونات محلية أقل تكلفة من مثيله المستورد وأكثر كفاءة.

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وأضاف الدكتور محمد فني، الأستاذ بقسم هندسة الميكاتروينات والروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الروبوت الجديد يتميز بأن له هيكلا فريدا يجمع بين مزايا الروبوتات المتسلسلة في كبر حيز العمل وبين الروبوتات المتوازية في سرعتها ودقتها ويتلافى عيوبهما.

كما يستخدم الروبوت محركات دورانية للحصول على حركات خطية التي لها تطبيقات صناعية متعددة.

وأوضح أن "المحركات الدورانية تضيف ميزة تنافسية للروبوت فهي أقل في التكلفة من المحركات الخطية ولا تحتاج صيانة كثيرة ولا تقتطع أجزاء من حيز عمل الروبوت".

ويستخدم الروبوت نظام توازن يقلل بشكل دراماتيكي الطاقة المستهلكة لتشغيل الروبوت ويتيح استخدام محركات صغيرة مما يقلل تكلفة الروبوت ويجعله منافسا قويا للروبوتات الصناعية المستوردة المتواجدة بالأسواق.

وأكد فني، نجاح تجارب تشغيله وهذا الروبوت يمكن استخدامه في قطاعات صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات، موضحا أن هذا الاختراع المصري سوف يشجع الكثير من المستثمرين المصريين لاستخدامه في تحديث الصناعة المصرية لأنه أقل تكلفة من مثيلة المستورد وتوافر قطع الغيار المحلية وتوافر الصيانة محليا.

من جانبه أشاد رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد الجوهري، بجهود الفريق البحثي المشارك في مشروع الروبوت الذكي ونجاحهم في تصنيع روبوت مبتكر بخبرات مصرية ومواصفات عالمية، مؤكدا حرصه على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالجامعة وتقديم بحث علمي يدفع الاقتصاد إلى الأمام لذلك يحرص على إعطاء أولوية للأبحاث التطبيقية التي تساهم في خدمة المجتمع والتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة لدعم التنمية المستدامة.

المصدر: بوابة الأهرام