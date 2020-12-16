روسيا تعتزم استخدام مدفع كهرومغناطيسي لإطلاق الأقمار الصناعية

اقترح خبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تصميم مدفع فضائي لإطلاق الأقمار الصناعية.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن دراسة نشرها فريق من العلماء في معهد "تسني ماش" العلمي التابع لـ"روس كوسموس".

ويرى العلماء أنه يمكن في الوقت الحاضر تطبيق فكرة طرحها عام 1865 الكاتب الفرنسي جول فيرن في روايته الخيالية " من المدفع إلى القمر" وذلك استنادا إلى أحدث الإنجازات للعلم والتقنيات.

ويعتزم الخبراء الروس إطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم باستخدام قذائف تنطلق من مدفع كهرومغناطيسي وتحمل أقمارا صناعية صغيرة. واقترح الخبراء أن يستخدم لهذا الغرض مدفع سكة الحديد الفائق السرعة.

وأشار الخبراء إلى إيجابيات هذا النوع من المدافع الفضائية وبينها التكلفة المنخفضة لعملية إيصال الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض وسرعة إطلاقها. إلا أنهم يحذرون من الضغط العالي الذي يتعرض له المدفع والأقمارالصناعية أثناء الإطلاق. وتلك المشكلة ربما يمكن حلها باستخدام تكنولوجيات حديثة.

المصدر: لينتا. رو