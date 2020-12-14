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كرواتيا: العثور على قطعة أثرية نادرة في مقبرة صخرية

العلوم والتكنولوجيا

كرواتيا: العثور على قطعة أثرية نادرة في مقبرة صخرية
Dubrovnik Museums
الخوذة التي عثر عليها
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عثر علماء الآثار في كرواتيا على خوذة إيليرية قديمة نادرة في مقبرة صخرية.

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ويفيد موقع Greek Reporter، بأن علماء الآثار اكتشفوا هذه الخوذة النادرة في مقبرة صخرية خلال عمليات التنقيب في منطقة جنوب دالماتيا. تعود هذه الخوذة إلى مقاتل من القرن الرابع قبل الميلاد.

ويشير الخبراء، إلى أن شكل الخوذة (إيليري - يوناني)، وتعتبر من القطع الأثرية القديمة النادرة جدا. وكانت مثل هذه الخوذ تستخدم سابقا لدى قبائل الأثروسكان والسكيثيين ومن بعدهم لاحقا استخدمها المحاربون اليونانيون.

وقد عثر علماء الآثار أيضا خلال عمليات الحفر والتنقيب بالإضافة إلى الخوذة، على قطع أثرية قديمة ثمينة بما فيها أنواع عديدة من الأسلحة.

المصدر: نوفوستي

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