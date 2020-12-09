الصين تحقق تفوقا عالميا في مجال الكمبيوتر الكمي

تمكنت مجموعة من علماء الصين من ابتكار أقوى كمبيوتر كمي في العالم، يمكنه حل المسائل أسرع بـ 100 تريليون مرة من أقوى وأضخم الكمبيوترات في العالم.



وتفيد مجلة Science Alert، بأن الباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة خفي، أعلنوا أن سرعة الكمبيوتر الكمي الذي أطلقوا عليه اسم Jiuzhang اكبر بـ 10 مليارات مرة من كمبيوتر غوغل "Sycamore"، الذي صنعته عام 2019 واعلنت أنه أول حاسبة كمومية في العالم تفوق سرعتها سرعة أقوى الكمبيوترات المستخدمة في العالم.

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وكما هو معروف تجري الكمبيوترات التقليدية العمليات الحسابية باستخدام وحدات البت، التي يمكنها أخذ حالة واحدة من حالتين (0 أو1)، أما البت الكمي "كوبيت" فيمكنه اخذ الحالتين، ما يسمح بإجراء العمليات الحسابية بسرعة أعلى من الكمبيوترات التقليدية.

وتجدر الإشارة، إلى أن كمبيوتر "Sycamore" الذي أنتجته غوغل، يستخدم رقائق فائقة التوصيل. أما الكمبيوتر الصيني Jiuzhang فيستخدم منظومة الدوائر البصرية.

واستخدمت في اختبار الكمبيوتر الكمي، مسالة غاوس في انتقاء عينات البوزون Gaussian boson sampling،التي تحسب التوزيع الاحتمالي لحالة خروج الفوتونات عند تشتتها بواسطة مقياس التداخل.

وقد أكمل الكمبيوتر حساب كل اختبار في غضون 200 ثانية، في حين كان أسرع كمبيوتر صيني TaihuLight سيحتاج لمدة 2.5 مليار سنة لحسابها.

ومع ذلك لا يزال استخدام كمبيوتر Jiuzhang الكمي محدودا وفقط في حساب عينات البوزون.

المصدر: لينتا. رو