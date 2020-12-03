روسيا تعرض لقطات مذهلة لعمل منظومات دفاعها الجوي (فيديو)

تداولت وسائل إعلام روسية مؤخرا مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات التي أجرتها فرق الدفاع الجوي في جيش البلاد، واختبرت فيها عددا من المنظومات الدفاعية الصاروخية الحديثة.

ويظهر أحد الفيديوهات التدريبات التي أجراها العسكريون في ميدان "كابوستين يار" العسكري الروسي مؤخرا، وكيف استخدمت في التدريبات منظومات Buk-M3 الصاروخية الروسية للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية.

وخلال التدريبات تم إطلاق أحد الصواريخ في الجو ليحاكي هدفا افتراضيا مشابها للصواريخ المجنحة، وبعد لحظات تمكنت منظومات Buk-M3 من رصد الهدف وأطلقت صواريخها نحوه ليتم تدميره بنجاح.

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وفي نفس الميدان المذكور أيضا أجرى العسكريون الروس تدريبات على استعمال منظومات S-300V4 للدفاع الجوي، حيث اختبروا قدرات هذه المنظومات على تدمير الصواريخ والأهداف الجوية المعادية الصغيرة الحجم والقادرة على التحليق بسرعات عالية.

المصدر: زفيزدا