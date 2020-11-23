متصفح "غوغل كروم" يتوقف عن العمل في ملايين أجهزة الحاسوب قريبا

سيتوقف متصفح "غوغل كروم" عن العمل على الملايين من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز 7" عام 2022.

وتم تمديد الموعد النهائي لإنهاء إمكانية عمل متصفح "غوغل كروم" على نظام "ويندوز 7" لمدة ستة أشهر بسبب وباء كورونا العالمي، بعد أن خططت شركة "غوغل" لوقف عمل هذا المتصفح بهذا النظام في 15 يناير 2022.

وأجرت "غوغل" هذا التغيير بسبب اضطرار المزيد من الأشخاص إلى العمل من المنزل في الآونة الأخيرة.

ولم تعد شركة "مايكروسوفت" تدعم نظام "ويندوز 7"، مما يعني أن المستخدمين معرضيون لخطر الثغرات الأمنية.

وإذا كنت تستخدم "ويندوز 7"، فعليك التفكير في الترقية إلى برنامج "ويندوز 10".

ووفقا لـ"NetMarketShare"، يستخدم حوالي 20.93٪ من أجهزة الكمبيوتر التي تصل إلى الإنترنت نظام التشغيل "ويندوز 7"، ما يعني أن ملايين أجهزة الكمبيوتر ستتوقف في النهاية عن الوصول إلى "غوغل كروم"، متصفح الويب الأكثر شيوعا.

المصدر: "ذا صن"