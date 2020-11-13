علماء روس: فطر البتولا قد يمنع فيروس كورونا من التكاثر في جسم الإنسان

يمكن أن تمنع عُصارة تم إعدادها على أساس فطر البتولا فيروس كورونا من التكاثر.

هذا ما أثبته العلماء في مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية، حيث أفادت مجلة "ناؤوكا" الروسية بأن العُصارة المذكورة يمكن استخدامها لإعداد دواء ضد فيروس كورونا.

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وينمو فطر البتولا الذي يسميه الطب الشعبي عادة بـ"تشاغا" على أجزاء متضررة لقشرة البتولا. إلا أنه يمكن أن يظهر على أشجار أخرى مثل القيقب والغبيراء.

ويستخدم مستخلص "تشاغا" كذلك لعلاج أمراض المعدة والكبد والقلب والدرن.

ويفسر العلماء تلك المواصفات الطبية المفيدة لـ تشاغا" بمواد نشيطة بيولوجيا تنشأ نتيجة التعامل بين البتولا والفطر.

وسبق للخبراء في مركز "فيكتور" الروسي أن اختبروا مواصفات مستخلص "تشاغا" على فيروس نقص المناعة والهربس البسيط وفيروس غرب النيل وفيروس الجدري.

وأظهرت بحوثهم أن العصارة المستخرجة من فطر البتولا قمعت كل الفيروسات المذكورة ، بما في ذلك فيروس الإيدز. لكن لم يتم إعداد دواء على أساس فطريات عُصارة "تشاغا" ضد تلك الفيروسات.

وقد درس العلماء قابلية عصارة "تشاغا" للتأثير على فيروس كورونا. واتضح أن "تشاغا" تؤثر على نشاط الفيروس، ما يعني أنه يمكن إعداد أدوية ضد "كوفيد – 19" على أساس فطريات البتولا.

وقد اختبر بعض أصحاب البحث عصارة فطر البتولا على أنفسهم، ما أدى إلى زوال أعراض عدوى فيروس كورونا بعد 5 أيام.

المصدر: تاس