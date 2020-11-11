حادث جوي للسفينة الطائرة الروسية يظهر قدرتها على البقاء

تستمر اختبارات سفينة "أوريون – 20" الطائرة المدنية الروسية.

وتخصص السفينة الطائرة (إيكرانوبلان) لاستخدامها فوق أراض وأنهر وبحار خالية من طرق المواصلات.

وقد نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر حادثا جويا للسفينة الطائرة لم يسفر عن مقتل أفراد طاقمها.

وحلقت السفينة الطائرة فوق بحيرة أونيغا في شمال غرب روسيا وكان كل شيء على ما يرام، ثم دخلت السفينة تيار الهواء الصاعد الذي رفعها وجعلها تسقط في الماء.

لكن تصميم السفينة الطائرة كان متينا إلى درجة أنقذت أفراد الطاقم الذين بقوا كلهم على قيد الحياة.

يذكر أن سفينة "أوريون – 20" الطائرة أدخلت فيها بعد وقوع الحادث تعديلات في التصميم، وقد بدأ إنتاجها الصناعي على دفعات. كما بدأ تصديرها إلى بلدان أخرى.

بعض مواصفات السفينة الطائرة من طراز "أوريون – 20":

طول السفينة 19.13 متر،

عرضها 19.37 متر،

ارتفاعها 8 أمتار،

وزنها لدى الإقلاع 10 أطنان،

عدد الركاب 21 راكبا،

الطاقم: فردان،

مدى العمل 1600 كيلومتر،

تموج البحر الذي تتحمله 3 درجات

المصدر: ياندكس