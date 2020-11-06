أسطول البحر الأبيض الروسي يتسلم سفينة إنقاذ متطورة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأبيض سيتسلم قريبا سفينة دوريات وإنقاذ متطورة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "وصلت مؤخرا إلى أحد موانئ سيفيرودفينسك سفينة الإنقاذ الجديدة بافل سيمونوف التي طورت في إطار المشروع الحكومي رقم 23040 لتعمل لصالح أسطول البحر الأبيض في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "السفينة المذكورة كانت قد خضعت لآخر الاختبارات الحكومية في أكتوبر الفائت، وبعد نجاحها في الاختبارات تم توقيع أوراق استلامها من قبل اللجنة الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لتخدم في الأسطول البحري الحربي في جيش البلاد".

وأشار البيان إلى أن روسيا بدأت بتطوير سفن الإنقاذ في مصنع "نيجغورودسكي تيبلوخود" ضمن المشروع الحكومي رقم 23040 منذ العام 2013، وجهزت هذه السفن بمعدات وغواصات صغيرة يتم التحكم بها عن بعد ويمكنها تنفيذ مهمات الاستكشاف والإنقاذ على عمق 60 م.

ويبلغ طول هذه السفن 28 م، وعرضها 5.56 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 118 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية، ويتولى قيادتها وتوجيهها طاقم مكون من 3 أفراد.

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كما حصلت هذه السفن على أجهزة سونار متطورة، ومعدات لإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت الساحلية التي يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، ومعدات لضخ وتفريغ المياه من السفن التي تتعرض للحوادث في البحر، إضافة إلى معدات تمد السفن المعطلة بالطاقة.

المصدر: سلاح روسيا