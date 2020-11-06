شبكة تواصل اجتماعي تنشر صورة لدرون شبحي أمريكي

ظهرت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية صورة فوتوغرافية لدرون أمريكي مجهول.

والتقطت الصورة الفوتوغرافية بالقرب من قاعدة "أدواردس" الجوية الأمريكية بولاية كاليفورنيا. وافترض مستخدمو الإنترنت أن الدرون طائرة أمريكية سرية شبحية من طراز RQ-180.

A mystery UAV — possibly RQ-180 — flew a racetrack pattern in daylight over Edwards in mid-October. Also, @AvWeekGuy reports an RQ-180 nickname is Shikaka, the great white bat from Ace Ventura 2. Story:🔒https://t.co/bB5xT3mFLX — Steve Trimble (@TheDEWLine) November 1, 2020

وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إن الدرون يتميز بلون أبيض غير عادي وذلك لزيادة تخفيه عن البصر وقت النهار.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن RQ-180 أطلقت عليه تسمية "الخفاش الأبيض".

وقامت شركة Northrop Grumman بتصميم الدرون في إطار مشروع JUCAS.

وأشارت الصحيفة إلى أن RQ-180 يشبه كثيرا درون P-175 Polecat الاختباري من تصنيع شركة Lockheed Skunk Works والذي لا يمتلك ذيلا. وإنه عبارة عن نموذج مصغر لقاذفة "بي – 2".

فيما لم تستبعد الصحيفة تطوير درون Polecat وجعله منصة لاختبار كل أنواع تكنولوجيات"ستيلز".

المصدر: سلاح روسيا