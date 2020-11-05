الدفاع الروسية تتسلم في نوفمبر الجاري أول مقاتلة "سو- 57" أنتجت على دفعات

تتسلم وزارة الدفاع الروسية أول مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس أنتجتها الصناعة الروسية على دفعات في نوفمبر الجاري.

وصرح مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" الروسية أن اختبارات المقاتلة التي يجريها المصنع في الجو توشك أن تنتهي. وأضاف أن وزارة الدفاع ستتسلم بحلول عام 2028 من صناعة الطائرات الحربية الروسية 76 مقاتلة حديثة للجيل الخامس من طراز "سو- 57" ستشكل 3 أفواج جوية.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية الحكومية، أوليغ يفتوشينكو، إن "سو-57" قد خضعت لمختلف الاختبارات الأرضية والجوية وبلغ عدد الرحلات الجوية التي حققتها بضعة آلاف رحلة جوية.

وأوضح أنه يخطط لتزويد القوات الجوية والفضائية الروسية بتلك الطائرة على مرحلتين حيث تشتري وزارة الدفاع بضع طائرات مزودة بمحركات الجيل الرابع قبل عام 2023. أما المرحلة الثانية فتقضي بتسليم وزارة الدفاع بدءا من عام 2023 المقاتلات المزودة بمحركات الجيل الخامس الحديث.

يذكر أن "سو – 57" هي مقاتلة للجيل الخامس تخصص لتدمير الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وقامت الطائرة بأول تحليق لها في 29 يناير عام 2010. وقد تستخدم المقاتلة الصواريخ المجنحة وصواريخ "جو- أرض" الموجهة بمدى عمل مختلف والصواريخ والقنابل فائقة الدقة. أما عدد أنواع الأسلحة التي يمكن أن تزود بها "سو- 57" فقد يبلغ 14 نوعا.

المصدر: سلاح روسيا