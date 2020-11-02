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هارلي ديفيدسون تفرح عشاق الدراجات الكلاسيكية بتحفة جديدة

العلوم والتكنولوجيا

هارلي ديفيدسون تفرح عشاق الدراجات الكلاسيكية بتحفة جديدة
youtube/Harley-Davidson
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كشفت شركة Serial 1 Cycle التابعة لهارلي ديفيدسون عن دراجة كهربائية مميزة مطورة لعشاق الدراجات الكلاسيكية.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت للدراجة الجديدة نلاحظ أنها أتت بتصميم كلاسيكي مميز يشبه إلى حد كبير دراجة Serial Number One الشهيرة التي طورتها هارلي ديفيدسون عام 1903.

وحصلت هذه الدراجة على مقود معدني مزود بقبضات مكسوة بالجلد، وعلى مقعد جلدي مريح شبيه بمقاعد الدراجات الهوائية القديمة، وتميزت بعجلات كبيرة وعريضة بيضاء اللون، وبشعارات مضيئة تحمل علامة "1" على المقدمة، وأقراص معدنية للفرامل.

كما زودتها الشركة المصنعة بمحرك كهربائي مثبت بجانب الدواسات، إضافة إلى حزام معدني تحركه الدواسات كما في الدراجات الهوائية.

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وأشار مدير علامة Serial 1 التجارية، آرون فرانك إلى أن شركته تأمل من خلال هذه التحفة أن تحدث تغييرا في عالم راكبي الدراجات لينتقلوا إلى استعمال الدراجات الكهربائية.

المصدر: 3dnews

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