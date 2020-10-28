آبل تطلق محرك بحث خاص بها وسط محنة غوغل لمكافحة الاحتكار

تكثف "آبل" جهودها للتغلب على "غوغل" من خلال إنشاء محرك بحث خاص بها، في الوقت الذي تواجه فيه "غوغل" اتهامات من وزارة العدل الأمريكية باستخدام قوتها السوقية لردع المنافسين.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه في أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS14، عززت "آبل" تطبيق قدرات البحث الخاصة بها دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير.

فعندما كتب المستخدمون استعلامات عبر هواتفهم، شمل عرض نتائج البحث الخاصة بـ"آبل" والربط بمواقع الويب مباشرة، بدلا من محرك آخر.

وفي حين أن محرك البحث الافتراضي لجهاز آيفون، لا يزال هو "غوغل" الذي يدفع ما بين 8 إلى 12 مليار دولار سنويا للحصول على امتياز في صفقة يحقق فيها منظمو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقول "فاينانشيال تايمز" إن هذا التغيير يعتبر تقدما مهما ويمكن أن يشكل الأساس لهجوم أشمل على "غوغل".

المصدر: "فوربس"