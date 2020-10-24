SpaceX تطلق دفعة جديدة من أقمار Starlink الاصطناعية

انطلق صاروخ Falcon 9 إلى المدار اليوم السبت، حاملا 60 قمرا اصطناعيا صغيرة لتعزيز شبكة الأقمار التابعة لمنظومة Starlink الخاصة بالإنترنت، حسبما أعلنت شركة SpaceX الفضائية.

إقرأ المزيد

وتم إطلاق الدفعة الـ15 من أقمار Starlink الاصطناعية في الساعة 11:31 بتوقيت السواحل الشرقية للولايات المتحدة من قاعدة الإطلاق الـ40 بمركز جون كندي الفضائي.

يذكر أنها ثالث عملية إطلاق خلال الشهر الجاري، بعد نقل الدفعتين السابقتين من أقمار Starlink الاصطناعية إلى المدار في 6 و18 أكتوبر.

وفي الوقت الحالي تشمل مجموعة الأقمار المدارية التابعة لشركة SpaceX، وهي كبرى الشركات المشغلة للأقمار الخاصة بشبكة الإنترنت 833 قمرا اصطناعيا.

وبعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق نفذت المرحلة الأولى للصاروخ القابلة لإعادة إطلاقها هبوطا ناجحا متحكما فيه في القاعدة العائمة الواقعة على بعد 633 كم من القاعدة الفضائية برأس كانافيرال بولاية فلوريدا في المحيط الأطلسي، وذلك بعد استخدام هذه المرحلة للمرة الثالثة.

أما أنف الصاروخ المخروطي فستقوم سفينتا إنقاذ أمريكيتان بانتشال شطريه من المياه بعد هبوطهما بالمظلات إثر انفصالها عن الصاروخ، وستوفر إعادة استخدام الأنف المخروطي لـSpaceX نحو 6 ملايين دولار أثناء عمليات الإطلاق القادمة.

وتخطط الشركة لنشر مجموعة تضم 12 ألف جهاز فضائي من هذا النوع (على أن يبلغ عددها 30 ألفا في المستقبل) لإنشاء شبكة متكاملة ستقدم خدمة الإنترنت على النطاق العريض لسكان الأرض في جميع أنحاء العالم.

وتقدر القيمة الإجمالية من الاستثمارات في تنفيذ هذا المشروع بـ10 مليارات دولار.

المصدر: إنترفاكس