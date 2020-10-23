الروس يبتكرون تكنولوجيا لتمويه معداتهم العسكرية عن الأقمار الصناعية

حصلت أكاديمية "بودوني" العسكرية الروسية للاتصال على ترخيص باعتماد تكنولوجيا جديدة لتمويه المنشآت الأرضية من رصد رادارات الأقمار الصناعية للعدو الافتراضي.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن قاعدة البيانات لهيئة "روس باتينت" (شهادات الاختراع) الروسية.

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وقالت الوكالة إن عملية التمويه تتحقق عن طريق رش رذاذ خاص في الجو فوق منشآت أو مدرعات حربية ذاتية الحركة. بحيث تمنع السحابة المتشكلة نتيجة ذلك الأقمار الصناعية من كشف المعدات عن طريق وضع حاجز أمام إشارات السبر التي ترسلها راداراتها.

فيما لا تذكر شهادة الاختراع أنواع المعدات ذاتية الحركة التي يمكن أن تموهها التكنولوجيا. وربما المقصود بالأمر هي منصات ذاتية الحركة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

يذكر أن المهندسين الروس كانوا قد ابتكروا في وقت سابق تكنولوجيا تمويه المعدات الحربية وقت الشتاء. وتقوم التكنولوجيا على مادة خاصة تحتوي على خيوط نانو حديدية ممغنطة وموصلة للكهرباء تغطي المعدات المراد اكتشافها.

وتمنع الموجات المنعكسة منها الرادارات المعادية من اكتشاف أهداف عسكرية مستورة. وعند استخدام تلك التكنولوجيا ينخفض مدى عمل الرادارات المعادية بمقدار 3.5 – 4 أضعاف.

المصدر: سلاح روسيا